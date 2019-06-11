"Роковая ошибка": журналист рассказал, при каком условии Путин уйдет с Донбасса

По мнению Саши Сотника, условие очевидное, но маловероятное.

Россияне отведут свои войска из оккупированных районов Донбасса, если официальный Киев признает аннексию полуострова Крым законной.

Такого мнения придерживает известный российский журналист/блогер/оппозиционер Саша Сотник, сообщает Обозреватель.

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"Для России "Крымнаш" – это все. И если бы Украина решила признать его российским, Кремль сразу же выигрывает в вопросе санкций. Их снимают, и Путин может даже стереться ластиком с Донбасса, сказав, что нас там вообще не было. Это ваши внутренние траблы, это ваша гражданская война. Песков постоянно же говорит, "это ваши проблемы, разбирайтесь сами". А с Крымом никуда не деться. Это ахиллесова пята", – полагает он.

Сотник уверен, что снятие Западом санкций с Кремля, Владимира Путина и виднейших представителей режима — это его пролонгация, второе дыхание и признание легитимности.

"Если Украина пойдет на условия Путина по Крыму, это будет очень большая ошибка, роковая. И не только для Украины, но и для России тоже", – подытожил он.