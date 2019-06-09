Война на Донбассе: боевики сегодня 11 раз обстреляли позиции военных

8 раз украинские военные были вынуждены открывать огонь без применения артиллерии и минометов, чтобы не подвергнуть опасности мирных жителей оккупированных территорий, которыми враг прикрываются, ведя огонь.

С начала сегодняшних суток зафиксировано уже 11 фактов нарушения установленного режима перемирия со стороны российско-оккупационных войск.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник во время пресс-брифинга по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

«По состоянию на сейчас, к сожалению, противник продолжает обстреливать позиции Объединенных сил, при этом снова применяет запрещенное Минскими договоренностями оружие. Так, с начала этого периода, по состоянию на 12.00 в районе проведения операции зафиксировано уже 11 фактов нарушения установленного режима перемирия со стороны российско-оккупационных войск», - сказал он.

По его словам, под вражеские обстрелы ночью попадали опорные пункты украинских защитников вблизи Новолуганского, Новоалександровки и Зайцево, что на Луганском направлении. Там противник вел огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, вооружения БМП и другого пехотного оружия.

На Донецком направлении текущие сутки начались с вражеских обстрелов в районе н.п. Верхнеторецкое, Павлополь, Водяное и Гнутово, где российско-оккупационные войска вели огонь из аналогичного оружия, дополнительно применяя станковые противотанковые гранатометы.

«По состоянию на 12.00 в штабе операции насчитали 58 вражеских выстрелов из минометов запрещенных калибров. Отмечу, что военнослужащие из состава Объединенных сил ведут активные оборонительные действия и дают противнику достойный отпор. Так, 8 раз с начала этого периода наши защитники были вынуждены открывать огонь, чтобы подавить активность противника», - подчеркнул Мотузяник, добавив, что артиллерию и минометы наши защитники не применяли, чтобы не подвергнуть опасности мирных жителей оккупированных территорий, которыми враг прикрываются, ведя огонь.

«По состоянию на сейчас ситуация полностью контролируема подразделениями Вооруженных сил и других формирований из состава Объединенных сил. Отмечу, что боевых потерь в рядах украинских войск с начала этих суток не учтено», - отметил Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 8 июня, вооруженные формирования РФ на востоке Украины 22 раза нарушили режим прекращения огня, применив артиллерийское и танковое вооружение, один украинский военнослужащий получил боевые травмы.