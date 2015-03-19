В Константиновке провокаторы планируют провести антиукраинский митинг с участием боевиков - штаб АТО

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой ОГА в Twitter со ссылкой на информацию штаба АТО.

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"В Константиновке 21-22 марта провокаторы планируют провести антиукраинский митинг, куда тайно хотят приехать известные боевики", - сказано в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что в СБУ не исключают эскалации конфликта в Константиновке во время похорон погибшего ребенка.

Как сообщал УНИАН, 16 марта в Константиновке Донецкой области произошла авария с участием боевой машины десанта. 8-летняя девочка погибла на месте аварии, 38-летняя женщина и ребенок попали в больницу. После этого в городе произошли массовые беспорядки.

В Генштабе ВСУ сообщили, что задержали двух украинских военных, подозреваемых в совершении ДТП, а также на время следствия отстранили от исполнения обязанностей командира их батальона.