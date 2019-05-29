Боевики стреляли из запрещенного "Минском" оружия и понесли значительные потери в ответ

Трое оккупантов были уничтожены, еще один – ранен.

За прошедшие сутки, 28 мая, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибров 120 и 82 мм.

Враг также обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Широкино, Пищевик, Авдеевка, Марьинка, Лебединское, Каменка, Водяное, Павлополь, Чермалык, Попасная, Железное.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил был ранен. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 28 мая трое оккупантов были уничтожены, еще один – ранен", - сообщили в штабе.

От начала текущих суток оккупанты трижды обстреляли позиции ООС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": возле Песков, Марьинки и Гнутово.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Как сообщал УНИАН, в ходе боевого столкновения возле Пасной пропал без вести один боец ООС.