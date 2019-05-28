У Зеленского показали видео его поездки на передовую
27 мая Владимир Зеленский впервые побывал на Луганщине в качестве президента, осматривал позиции военных в Станице Луганской и Счастье.
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С бойцами глава государства общался относительно бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений. Об этом сообщает "Команда Зеленского" в Facebook и публикует видео визита президента в район проведения ООС.
"Побывал на передовой, в частности в посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника - в 400 метрах", - говорится в сообщении.
Ранее Зеленский назвал своим первым заданием прекращения огня на Донбассе и рассказал, на что ради этого готов.