С начала суток боевики обстреляли позиции военных возле Гнутово и Красногоровки
18:53, 26 мая 2019Война
28 0
Потерь среди украинских защитников нет.
Иллюстрация REUTERS
С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.
Читайте такжеСтали известны имена украинских военных, попавших в плен 22 мая (фото)
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.
Отмечается, что все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Схид».
«Здесь противник вел огонь по позициям Объединенных сил: возле села Гнутово из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также неподалёку от города Красногоровка - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.
Потерь среди украинских защитников нет.
«Потери противника уточняются», - добавили в штабе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter