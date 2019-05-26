цей матеріал доступний українською

С начала суток боевики обстреляли позиции военных возле Гнутово и Красногоровки

18:53, 26 мая 2019
Война
28 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеСтали известны имена украинских военных, попавших в плен 22 мая (фото)

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Отмечается, что все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Схид».

«Здесь противник вел огонь по позициям Объединенных сил: возле села Гнутово из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также неподалёку от города Красногоровка - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

Потерь среди украинских защитников нет.

«Потери противника уточняются», - добавили в штабе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #война на Донбассе#ООС