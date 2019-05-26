Война на Донбассе: украинские военные дали адекватный ответ на вражеские обстрелы

По данным разведки Объединенных сил, 25 мая один оккупант был ранен.

В течение минувших суток, 25 мая, вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди военнослужащих Объединенных сил удалось избежать.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, враг один раз применил запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм. Боевики также обстреливали украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Все случаи нарушений противником режима тишины зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 25 мая один оккупант был ранен.

С начала текущих суток враг из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстрелял украинские позиции вблизи села Гнутово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел противника подразделения ОС дали адекватный ответ, потери врага уточняются.

Ранее бойцы полка «Азов» уничтожили штаб террористов «ДНР» и опубликовали соответствующее видео.