Стали известны имена украинских военных, попавших в плен 22 мая (фото)
Появились имена украинских военнослужащих, которые случайно попали на неподконтрольные украинские территории и попали в плен 22 мая.
Имена военных публиковала в Facebook Дарья Андрусенко-Якотюк.
В плен попало 8 военных:
- старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981)
- старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965)
- старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984)
- старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971)
- старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982)
- прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970)
- старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994 г.)
- старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982)
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Напомним, 22 мая боевики взяли в плен восьмерых украинских военных. Бойцы вместе со старшиной, двигаясь на грузовике в районе населенного пункта Новотроицкого, ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где их и задержали НЗФ.
Как сообщается, командование ООС принимает все возможные меры для определения места пребывания и возвращения военнослужащих.