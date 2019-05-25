Стали известны имена украинских военных, попавших в плен 22 мая (фото)

Военные по ошибке попали на неподконтрольные украинские территории.

Появились имена украинских военнослужащих, которые случайно попали на неподконтрольные украинские территории и попали в плен 22 мая.

Имена военных публиковала в Facebook Дарья Андрусенко-Якотюк.

В плен попало 8 военных:

старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981)

старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965)

старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984)

старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971)

старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982)

прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970)

старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994 г.)

старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982)

Читайте такжеНа войне без оружия: журналист о захваченных в плен 8 украинских военных на Донбассе

Напомним, 22 мая боевики взяли в плен восьмерых украинских военных. Бойцы вместе со старшиной, двигаясь на грузовике в районе населенного пункта Новотроицкого, ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где их и задержали НЗФ.

Как сообщается, командование ООС принимает все возможные меры для определения места пребывания и возвращения военнослужащих.