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Стали известны имена украинских военных, попавших в плен 22 мая (фото)

23:33, 25 мая 2019
Война
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Корсун Павел Юрьевич
Корсун Павел Юрьевич /  © Facebook Дарья Андрусенко-Якотюк
Геймур Александр Юрьевич
Геймур Александр Юрьевич /  © Facebook Дарья Андрусенко-Якотюк
Горяинов Максим Анатольевич
Горяинов Максим Анатольевич /  © Facebook Дарья Андрусенко-Якотюк
Пундор Борис Иосифович
Пундор Борис Иосифович /  © Facebook Дарья Андрусенко-Якотюк
Беспалый Роман Владимирович
Беспалый Роман Владимирович /  © Facebook Дарья Андрусенко-Якотюк
Гордейчук Юрий Николаевич
Гордейчук Юрий Николаевич  /  © Facebook Дарья Андрусенко-Якотюк
Дуванов Ким Владимирович
Дуванов Ким Владимирович /  © Facebook Дарья Андрусенко-Якотюк
Шайдов Виктор Андреевич
Шайдов Виктор Андреевич  /  © Facebook Дарья Андрусенко-Якотюк

Появились имена украинских военнослужащих, которые случайно попали на неподконтрольные украинские территории и попали в плен 22 мая.

Имена военных публиковала в Facebook Дарья Андрусенко-Якотюк.

В плен попало 8 военных:

  • старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981)
  • старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965)
  • старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984)
  • старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971)
  • старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982)
  • прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970)
  • старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994 г.)
  • старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982)

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Напомним, 22 мая боевики взяли в плен восьмерых украинских военных. Бойцы вместе со старшиной, двигаясь на грузовике в районе населенного пункта Новотроицкого, ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где их и задержали НЗФ.

Как сообщается, командование ООС принимает все возможные меры для определения места пребывания и возвращения военнослужащих.

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Теги: #Донбасс#плен#украинские военные