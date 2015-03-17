За сутки боевики 30 раз обстреляли украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Анатолий Стельмах сегодня на брифинге в Киеве.

«Несмотря на мирные договоренности российско-террористические группировки продолжают обстрелы позиций сил АТО в Донецкой и Луганской областях», - отметил он.

Так, по словам Стельмаха, за минувшие сутки боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня.

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«Наибольшая активность преступников и в дальнейшем наблюдается на Донецком направлении. Незаконные вооруженные формирования в 7.50, 12.45, 17.30 со 122 - миллиметровой артиллерии вели огонь по Авдеевке. Кроме того, трижды по этому же населенному пункту бандиты били из танков, дважды из минометов», - отметил пресс-офицер.

Также, за прошедшие сутки из стрелкового оружия и автоматических гранатометов бандформирования обстреливали Пески и Опытное.

На Мариупольском направлении преступники 4 раза из стрелкового оружия и минометов били по поселку Широкино.

В целом, за минувшие сутки противник 19 раз применил минометы и гранатометы, трижды артиллерию, 4 - танки, 7 раз стрелковое оружие.