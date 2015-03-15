На Донбассе возле поселка Пески погиб украинский военный

В районе поселка Пески на Донбассе погиб боец полка "Днепр-1" Александр Оксентюк.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба полка "Днепр-1".

Читайте такжеБоевики утром обстреляли из минометов позиции полка "Азов" возле Широкино"Во время выполнения боевого задания, в районе поселка Пески, погиб боец полка "Днепр-1" Оксентюк Александр ("Сват"). Полк "Днепр-1" выражает соболезнования друзьям и семье погибшего. На войне уходят лучшие. Герои не умирают", - написано на странице полка "Днепр-1" в соцсети.