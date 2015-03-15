На Донбассе возле поселка Пески погиб украинский военный
12:35, 15 марта 2015Война
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Боец погиб во время выполнения боевого задания.
На Донбассе погиб боец батальона "Днепр-1" / facebook /Батальон Днепр-1
В районе поселка Пески на Донбассе погиб боец полка "Днепр-1" Александр Оксентюк.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба полка "Днепр-1".
Читайте такжеБоевики утром обстреляли из минометов позиции полка "Азов" возле Широкино"Во время выполнения боевого задания, в районе поселка Пески, погиб боец полка "Днепр-1" Оксентюк Александр ("Сват"). Полк "Днепр-1" выражает соболезнования друзьям и семье погибшего. На войне уходят лучшие. Герои не умирают", - написано на странице полка "Днепр-1" в соцсети.
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