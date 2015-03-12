Боевики обстреляли позиции сил АТО на участке Авдеевка-Пески

08:22, 12 марта 2015
Война
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Боевики предприняли попытки наступлений на артемовском направлении, обстрелы проводились по позициям сил АТО в районе Счастья, Донецка, на участке Марьяновка и Красногоровка, в полосе Авдеевка-Пески.

REUTERS

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.

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По его данным, на приморском направлении боевики подтягивают к переднему краю пополнение живой силы и военной техники. "Сосредоточенная севернее Новоазовска тактическая группа боевиков получила пополнение в виде 4 танков, 3 БТР-80, 1 БТР-82А, 2 БМП-2 и 4 армейских грузовиков с живой силой", - сообщил Дмитрий Тымчук.

Также он отметил, что сразу в нескольких районах Донецка отмечается скрытая переброска артиллерийских систем ближе к переднему краю методом "переката" (небольшими партиями или отдельными единицами). "Артиллерия и минометы при этом тщательно маскируются на позициях, допуск в районы позиций для местного населения запрещен", - написал Дмитрий Тымчук.

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