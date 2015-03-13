За сутки в зоне АТО получили ранения двое украинских военных
13:23, 13 марта 2015Война
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За сутки в зоне АТО получили ранения двое украинских военных.
REUTERS
Об этом сообщил спикер штаба АТО Андрей Лысенко.
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По его словам, за минувшие сутки в зоне АТО ни один украинский не погиб военнослужащий, двое получили ранения.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО не погиб и не был ранен ни один из украинских военнослужащих.
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