За сутки в зоне АТО получили ранения двое украинских военных.

Об этом сообщил спикер штаба АТО Андрей Лысенко.

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По его словам, за минувшие сутки в зоне АТО ни один украинский не погиб военнослужащий, двое получили ранения.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО не погиб и не был ранен ни один из украинских военнослужащих.