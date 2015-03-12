Штаб АТО сообщает об отсутствии потерь среди украинских военных за прошлые сутки
13:10, 12 марта 2015Война
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За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции потерь среди украинских военнослужащих нет.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
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“За минувшие сутки в результате боевых действий ни один наш военнослужащий не был убит и ранен”, - сказал Лысенко.
Напомним, вчера Лысенко сообщал, что за прошедшие сутки в зоне АТО погиб один военный, 5 - ранены.
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