Штаб АТО сообщает об отсутствии потерь среди украинских военных за прошлые сутки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

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“За минувшие сутки в результате боевых действий ни один наш военнослужащий не был убит и ранен”, - сказал Лысенко.

Напомним, вчера Лысенко сообщал, что за прошедшие сутки в зоне АТО погиб один военный, 5 - ранены.