Боевики и Россия делают, что хотят, а Украина ограничена нормами права - Лубкивский

Об этом рассказал в интервью Радио Свобода советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

"Процесс (обмена пленными, - ред.) очень сильно затруднен, потому что мы - государство, мы - право. Мы исповедуем и национальные, и международные законодательные нормы. Но другая сторона и не является субъектом международного права, и не признает эти нормы. Поэтому процесс передачи пленных, заложников является достаточно сложным и длительным по времени", - рассказал он.

Читайте такжеНа Донбассе штабом боевиков руководит российский генерал-майор - СБУПо его мнению, нормы международного права и Женевской конвенции для противоположной стороны является непонятной категорией вроде высшей математики.

"Женевские конвенции?! Это - высшая математика, это - такие категории, которые и не признаются, и не понимаются стороной, которая незаконно удерживает наших людей. Я хочу подчеркнуть и напомнить, что все задержанные с украинской стороны имеют статус задержанных или арестованных, согласно украинскому законодательству. Мы никого незаконно не удерживаем. Мы всех тех, кто был задержан за совершенные преступления, трактуем согласно уголовному кодексу Украины", - рассказал Лубкивский.