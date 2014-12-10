ГПУ: уже идентифицированы тела 118 погибших в зоне проведения АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, такие данные были озвучены на совещании под председательством советника президента по гуманитарным вопросам Ольги Богомолец относительно анализа результатов идентификации тел погибших в зоне АТО, введения единой схемы действий родственников пропавших.

«Наша страна никогда раньше не сталкивалась с такими проблемами, с которыми она столкнулась на Донбассе, а именно с проблемами, связанными с поиском, идентификацией и захоронением погибших в зоне проведения антитеррористической операции. Этот вызов нуждается в новых и оперативных решениях», — сказала Богомолец в начале встречи.

Во время совещания был заслушан отчет процессуального руководителя о наличии проблемных вопросов по введению единой схемы действий родственников лиц, пропавших без вести.

Также были определены ответственные подразделения за перезахоронение при идентификации на основании совпадения ДНК.

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Кроме того, были рассмотрены вопросы упрощения выдачи свидетельств о смерти после проведения идентификации по ДНК.

«На сегодняшний день самой большой проблемой является координация действий бюро судебно-медицинской экспертизы в Луганской и Донецкой областях, органов прокуратуры и других силовых органов, которые должны четко скоординировать свои действия для скорейшей идентификации тел погибших», — отметила советник президента Украины.

«С этой целью нами был разработан и уже внедряется единый алгоритм действий для всех, кто вовлечен в этот процесс», — подчеркнула она.

Участники совещания обратили внимание Министерства финансов на необходимость финансового обеспечения всех дополнительных расходов, которые связаны с процессом поиска, идентификации и захоронения тел погибших в зоне АТО, ускорения процесса передачи дел между областными управлениями ГПУ и углубление координации между волонтерскими организациями, которые занимаются поиском погибших, и представителями Генеральной прокуратуры.

В рабочем совещании под руководством советника президента приняли участие уполномоченные представители Министерства обороны, Министерства здравоохранения, Службы безопасности Украины, Генеральной прокуратуры, Национальной гвардии, Министерства финансов, Министерства юстиции, уполномоченные представители Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Харьковских областных государственных администрации и другие соответствующие ведомства.