ФСБ готовится перебросить на Донбасс предателей из крымских структур СБУ

По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», ФСБ в Крыму проводит активную работу по подготовке переброски на оккупированную территорию Донбасса предателей из крымских структур СБУ, которые перешли на службу в ФСБ РФ весной прошлого года (в основной массе - с подписанием контракта с российской спецслужбой на 3 года).

В частности, в «добровольно-принудительном порядке» предателям из СБУ предложено выехать на территорию Ростовской области (РФ) с целью прохождения курса подготовки и последующей отправки на Донбасс для прохождения службы в составе создаваемых «спецслужб» террористов.

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«В ФСБ обещают, что, действуя в составе террористических организаций, сотрудники останутся в штате ФСБ РФ», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что «непосредственно работой по вербовке «кадров» для террористических организаций занимается помощник начальника управления ФСБ РФ в Крыму и г. Севастополь О.Ю. Максименко».

Как ранее сообщала группа ИС, куратором создания «органов госбезопасности» «ДНР» и «ЛНР» от ФСБ назначен еще один предатель - бывший начальник УСБУ в Севастополе П.А.Зима.

Ранее УНИАН сообщал, что на восток Украины прибыли спецотряды ФСБ для "зачисток" в рядах боевиков.