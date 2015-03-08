Пограничники перехватили 58 грузовиков с продовольствием для боевиков
Украинские пограничники за прошедшие сутки перехватили 58 автомобилей, которые перевозили на временно контролируемые боевиками территории товары без соответствующих сопроводительных документов.
Как сообщили в ГПСУ, из них 33 грузовика были остановлены при попытке объезда контролируемых дорожных коридоров, передает "Новое время".
При этом отмечается, что во время задержания одного из автомобилей в районе населенного пункта Степное Донецкой области сотрудникам Госпогранслужбы пришлось применить оружие.
Читайте такжеВ зоне АТО активизировались снайперские группы боевиков"Для остановки транспортного средства, следовавшего в объезд контрольного поста, пограничным нарядом было осуществлено 10 предупредительных выстрелов вверх из автомата Калашникова. В дальнейшем при осмотре автомобиля было обнаружено двойной пакет документов на груз", - сообщили пограничники.
Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Торез в Донецкой области зафиксирован подрыв на фугасе одного из грузовиков конвоя снабжения для "ДНР".