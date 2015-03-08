Боевики создали ударную группировку под Горловкой - Информационное Сопротивление

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».

По оперативным данным, на сегодняшний день противник практически завершил перегруппировку и сосредоточение войск в исходных районах, создав ударные группировки.

Читайте такжеБоевики перебросили в район Горловки две батареи гаубиц и зенитные установки«В частности, в районе н.п. Горловка на данный момент сосредоточены формирования российско-террористических войск общей численностью не менее 3 500 чел. при поддержке двух бронегруп, составляющих тактический резерв, а также артиллерийских групп. В составе бронегруп всего около 35 танков и 55 ед. ББМ. В составе артиллерийских групп 24 орудия ствольной артиллерии (гаубицы Д-30), 16 установок РСЗО (включая 3 установки 9К58 «Смерч»)», - говорится в сообщении.