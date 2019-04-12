Боевики убили украинского защитника на Донбассе - бойцы ВСУ мощным ответом уничтожили девять оккупантов

Во время обстрелов один украинский защитник погиб, восемь военнослужащих получили ранения.

Минувшие сутки на Донбассе прошли неспокойно. 11 апреля вооруженные формирования боевиков 20 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом четыре раза применили запрещено минского договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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Также враг обстреливал наших защитников с вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Во время обстрелов один украинский защитник погиб, восемь военнослужащих получили ранения.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 11 апреля девять оккупантов были уничтожены, еще восемь - ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции наших защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Как сообщал УНИАН, ВСУ продвинулись в "серой зоне" на Донбассе и заняли выгодные позиции.