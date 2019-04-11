Ад на Донбассе: ранены восемь украинских военных

С начала текущих суток враг 11 раз обстрелял позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе.

С начала текущих суток боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе, во время обстрелов восемь украинских военнослужащих получили ранения.

Как сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреливали опорные пункты ВСУ из минометов калибра 120 мм - у населенного пункта Новоселовка; из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Павлополь; из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - около населенного пункта Лебединское; из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - также вблизи Лебединского; дважды из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Водяное; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Павлополь; дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе пригорода Авдеевки; из противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Новотроицкое.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции Объединенных сил вблизи села Катериновка.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военных из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в четверг, 11 апреля, в 07:20 российско-оккупационные войска открыли мощный огонь в сторону защитников Павлополя. Бой длился почти 2,5 часа.