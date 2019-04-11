На Донбассе в районе Павлополя завязался мощный бой

Пока потери противника на Донбассе уточняются.

В четверг, 11 апреля, в 07:20 российско-оккупационные войска открыли мощный огонь в сторону защитников Павлополя.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник.

"Бой длился почти 2,5 часа, противник вел огонь из минометов калибра 82 мм, боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов и гранатометов", - сообщили в Минобороны.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины открыли плотный огонь в ответ из дежурных огневых средств.

Отмечается, что в целом на Донбассе с начала текущих суток в результате вражеского огня получили ранения трое украинских защитников, которым немедленно была оказана медицинская помощь. Потери противника уточняются.