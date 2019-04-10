ВСУ нанесли сокрушительный удар на Донбассе - уничтожен наблюдательный пункт, оккупанты несут потери (видео)
12:54, 10 апреля 2019Война
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Потери противника - один ликвидирован и один ранен.
46-й батальон "Донбасс-Украина" из ПТРК "Фагот" уничтожил наблюдательный пункт, откуда террористы корректировали огонь по позициям батальона.
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Это произошло в районе н.п. Калиново на Донбассе, пишет на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин.
По его словам, противник понес потери: один оккупант уничтожен, один - ранен.
Ранее украинский снайпер уничтожил российского наемника на мариупольском направлении. Это попало на видео.
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