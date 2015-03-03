После активных вечерних обстрелов ночь в зоне АТО прошла относительно спокойно - пресс-центр

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Начиная с 21 часа, противник хаотично и в основном провокационно вел обстрелы наших позиций в основном из стрелкового оружия. Так, недалеко от Донецка террористы дважды обстреляли наш опорный пункт вблизи шахты Дутовской. На Артемовском направлении огонь велся по поселкам Мироновск и Майорск", - сообщили в пресс-центре.

Также ночью бандформирования обстреляли из минометов Авдеевку.

Читайте такжеОБСЕ хочет знать, куда именно стороны отвели тяжелое вооружениеВ целом, в течение ночи, начиная с 21 часа 2 марта и до 5 утра 3 марта противник 6 раз нарушил режим тишины.

В то же время, вечером 2 марта, наблюдалась активизация боевых действий террористов.

"На Донецком направлении около 19 часов из минометов обстреляли Пески. В 20.10 из зенитной установки, а в 20.30 по танку били по Авдеевке. В 20.20 под гранатометний огонь попало Опытное. А около 8 вечера недалеко от Сокольников, на Луганщине произошло боевое столкновение наших войск с врагом", - говорится в сообщении.