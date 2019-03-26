Миссия ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе 64 танка, 8 РСЗО и 25 единиц артиллерии и минометов

Вооружение, размещенное с нарушениями Минских договоренностей, зафиксировано в районах Миусинска, Новоселовки, Шимшиновки, Тернового и Бугаевки.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что зафиксировали на оккупированных территориях Донбасса большое сосредоточения реактивных систем залпового огня, танков, артиллерии, минометов и другого вооружения.

Как сообщается в отчете миссии по состоянию на 19:30 25 марта, обнародованном сегодня на сайте ОБСЕ, миссия продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренный Минским меморандумом, а также Комплексом мер по выполнению Минских соглашений и дополнения к нему по отводу танков с вооружением калибра до 100 мм.

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В частности, было обнаружено вооружение, размещенное с нарушением определенных координат отвода.

Так, 20 марта в неподконтрольных правительству районах Украины на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения обнаружено наличие 8 реактивных систем залпового огня неопределенного типа на полигоне вблизи населенного пункта Миусинск (62 км на юго-запад от Луганска) и 2 танков неопределенного типа на полигоне возле Новоселовки (37 км на северо-восток от Донецка).

Также на полигоне вблизи Миусинска обнаружено 4 танка неопределенного типа и 5 единиц буксированной артиллерии или минометов.

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Еще 12 танков неопределенного типа зафиксировали на полигоне возле Шимшиновки (27 км на юго-запад от Луганска) и 24 танка неопределенного типа на полигоне в районе Тернового (57 км на восток от Донецка).

Кроме того, 19 марта на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения выявлено наличие 22 танков неопределенного типа на полигоне вблизи Бугаевки (37 км на юго-запад от Луганска), а также 58 боевых бронированных машин.

Также на полигоне возле Бугаевки выявлено наличие 20 единиц буксированной артиллерии или минометов, а также 7 единиц самоходной артиллерии.

Как сообщал УНИАН, в течение текущих суток, 26 марта, боевики 14 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенного Минскими договоренностями оружия.