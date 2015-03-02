В течение февраля на Донбассе спасатели нашли более тысячи взрывоопасных предметов
11:33, 02 марта 2015Война
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В течение февраля на территории Донецкой и Луганской областей спасателями было обнаружено и изъято 1042 взрывоопасных предмета.
В феврале спасатели обнаружили 1042 взрывоопасных предмета / @IAargh
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщила руководитель пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Наталья Быстрая.
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«Всего в течение февраля в Донецкой области пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали 19 гектаров территории, обнаружили и изъяли 371 взрывоопасный предмет. В Луганской области обследовано 26,5 гектаров территории и изъято 671 взрывоопасный предмет», - сообщила она.
Ранее УНИАН сообщал, что с июля спасатели обезвредили в зоне АТО свыше 32 тыс. взрывоопасных предметов.
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