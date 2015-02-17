С июля спасатели обезвредили в зоне АТО свыше 32 тыс. взрывоопасных предметов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель ГСЧС Сергей Бочковский.

По его словам, с начала выполнения работ - 6 июля - подразделениями ГСЧС изъято 32 тыс. 977 единиц боеприпасов. Из них артиллерийских снарядов свыше 5 тыс., минометных мин - более 2 тыс., боевых гранат и мин - свыше 3 тыс., реактивных боеприпасов - 568, других взрывоопасных предметов - более 21 тысячи.

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Спасатели проверили на наличие взрывоопасных предметов почти тысячу административных зданий, более 1,5 тыс. га территории и свыше 37 тыс. га акватории водоемов.

Специалисты ГСЧС обезвредили 574 специально установленных особо опасных взрывных устройств. Среди них - подрывные средства с дистанционным управлением, боеприпасы на растяжках, фугасы большой мощности, противотанковые и противопехотные мины, взрывные устройства, замаскированные под детские игрушки и предметы быта.