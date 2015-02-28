Пресс-центр АТО: Боевики усилили обстрелы на Донецком направлении

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

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"Здесь, в течение дня террористы периодически обстреливали позиции сил АТО. В частности по поселку Авдеевка преступники около 11:00 дня нанесли огневой удар из артиллерии и танков", - сказано в сообщении.

Также пресс-центр АТО сообщает, что населенный пункт Опытное был четыре раза обстрелян из минометов и гранатометов.

"Кроме того огонь противника зафиксировано вблизи Березовой, Песков и Водяного", - отмечают в пресс-центре.

В то же время, согласно сообщению, обстрелы на Луганском, Мариупольском и Дебальцевском направлениях сократились.

Ранее УНИАН сообщал, что за прошедшие сутки на востоке не погиб ни один военнослужащий.