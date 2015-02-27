РФ продолжает направлять в Иловайск поезда с военной техникой и боеприпасами – штаб АТО
13:21, 27 февраля 2015Война
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Россия продолжает железнодорожным транспортом направлять в Иловайск Донецкой области поезда с военной техникой и боеприпасами.
Через железнодорожную станцию «Иловайск» продолжаются прибытия поездов с РФ / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
"Через железнодорожную станцию «Иловайск» продолжаются прибытия железнодорожных составов c территории Российской Федерации с военной техникой, боеприпасами и горюче-смазочными материалами", - подчеркнул Лысенко.
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Напомним, ранее сообщалось, что так 16-й называемый «гуманитарный конвой» России пересек границу Украины 27 февраля. Сообщается, что в состав «гумконвоя» входят 170 автомобилей, которые везут груз весом в 1,8 тысяч тонн.
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