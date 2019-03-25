Тернопольско-Зборовская епархия УГКЦ передала в зону ООС внедорожник для украинских бойцов (фото)

Отцы посещают места дислокации военных в окрестностях Луганской области, чтобы в великий пост поддержать бойцов.

Тернопольско-Зборовская епархия УГКЦ передала в зону ООС внедорожник для украинских бойцов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе епархии, в выходные с благословения и материальной поддержки архиепископа и митрополита Тернопольско-Зборовский УГКЦ Василий Семенюк автомобиль марки Land Rover freelander был передан в пользование ВСУ.

Акт передачи состоялся во время духовной миссии священники Тернопольско-Зборовской архиепархии УГКЦ а. Владимира Топоровского, а. Михаила Живчака и семинариста Святослава Грыныка, которая проходит в эти дни на передовой.

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Отцы посещают места дислокации военных батальона "Тернополь" и другие локации в окрестностях Луганской области, чтобы в великий пост накануне Пасхи поддержать бойцов, преподать святое таинство исповеди и святого причастия и передать защитникам Украины материальную помощь, которую пожертвовали верующие УГКЦ Тернопольщины.

«Совместно с нашими ребятами молились за прекращение войны. Так сильно всем хочется мира и спокойствия, чтобы вернуться к дому, к семье и семьи живыми-здоровыми. Каждый раз в своих молитвах вспоминаем всех тех, что помогают украинском войске. Ребята искренне благодарят дамочкам, которые делали вареники, пельмени, голубцы и другие блюда. Это все занимает большого труда и времени, однако здесь на войне, эти приготовлены с большой любовью блюда, вспоминают нашим ребятам родной дом», – написал на своей странице в Фейсбуке о. Топоровский после передачи автомобиля.