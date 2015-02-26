За сутки в зоне АТО погибших военных нет, 4 - ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеВ районе Широкино силы АТО уничтожили 20 боевиков и склад боеприпасов«За минувшие сутки погибших среди украинских военнослужащих нет, четверо получили ранения», - сказал Лысенко.