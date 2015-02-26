За сутки в зоне АТО погибших военных нет, 4 - ранены
12:54, 26 февраля 2015Война
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В течение минувших суток в зоне АТО погибших среди украинских военнослужащих нет, четверо получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеВ районе Широкино силы АТО уничтожили 20 боевиков и склад боеприпасов«За минувшие сутки погибших среди украинских военнослужащих нет, четверо получили ранения», - сказал Лысенко.
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