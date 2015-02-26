Террористы уничтожили 126 зданий спасательных подразделений на востоке Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила руководитель пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Наталья Быстрая.

«Таким образом, из существующих на территории Донецкой области 25 отрядов и 6 пожарных частей на подконтрольный Украине территории осталось, соответственно, 10 и 3. На территории Луганской области из 28 подразделений осталось 13», - сказала она.

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По словам Быстрой, общая сумма убытков составляет 900 млн грн.

Быстрая отметила, что в зоне АТО сейчас работают около 100 спасателей и 200 единиц техники.

«Спасатели совместно с коммунальными службами продолжают проводить работы по восстановлению систем жизнеобеспечения разрушенных населенных пунктов на освобожденных территориях Луганской и Донецкой областей», - сказала она.

Ранее Униан сообщал, что российская армия и боевики уничтожили около 5,5 тысячи домов на Донетчине.