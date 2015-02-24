Российская армия и боевики уничтожили около 5,5 тысяч домов на Донетчине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге руководитель пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Наталия Быстрая.

"Российские войска и поддерживаемые Россией боевики продолжают уничтожать инфраструктуру и системы жизнеобеспечения населения в городах и поселках Донецкой и Луганской областей. Только в Донецкой области разрушено и повреждено около 5,5 тыс. жилых домов всех форм собственности", - подчеркнула Быстрая.

Читайте такжеНа Луганщине боевики за сутки обстреляли 4 населенных пунктаПо ее словам, террористы разрушили или повредили более тысячи энергетических объектов. "Это воздушные линии электропередач и подстанций", - сказала Быстрая.

Также боевиками повреждены системы диспетчерского управления и связи, разрушены административные здания и похищены транспортные средства.