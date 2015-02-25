Иностранным дипломатам предоставили доказательства несоблюдения боевиками Минских договоренностей - штаб АТО

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, иностранные военные дипломаты посетили районы проведения антитеррористической операции.

В частности, 24 февраля, в рамках однодневной поездки на восток Украины, представители Киевской ассоциации военных атташе (КАВА), посетили штаб Антитеррористической операции в Краматорске, а также отдельные районы проведения АТО в Донецкой и Луганской областях.

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В штабе подчеркнули, что целью визита было изучение фактической ситуации на Донбассе, а также достоверное информирование высшего руководства стран, которые представляет ассоциация, о текущей ситуации в зоне АТО. Так, во время визита офицеры штаба Антитеррористической операции провели брифинг для иностранных гостей, посвященный реальному положению дел на Донбассе. "Во время мероприятия военные дипломаты были ознакомлены с хронологией нарушений незаконными вооруженными формированиями режима прекращения огня, фактам преднамеренного обстрела террористами мирных населенных пунктов, многочисленными случаями нарушений боевиками прав человека, целенаправленного разрушения объектов инфраструктуры и попытками преступников создать гуманитарную катастрофу в Донецкой и Луганской областях", - отмечается в сообщении.

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В то же время отмечается, что "во время информационного мероприятия, руководством штаба АТО были предоставлены реальные доказательства несоблюдения террористами Минских договоренностей. В частности отмечалось, что в период с 15 по 24 февраля было зафиксировано более 430 случаев ведения огня боевиками по позициям сил антитеррористической операции и населенных пунктах, а также штурмовых действий и обстрелов наших позиций с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии, танков и стрелкового оружия".

Кроме того, иностранные военные атташе также узнали о самых горячих точках в зоне АТО. "Речь идет о напряженной ситуации на Донецком направлении, в частности в районе аэропорта, а также в направлении Мариуполя. Во время брифинга было отмечено, что несмотря на уменьшение общего количества обстрелов, противник использует режим прекращения огня, чтобы восстановить боеспособность незаконных вооруженных формирований, пополнить материальные средства и накопить боеприпасы", - отметили в штабе.

После посещения отдельных районов проведения АТО, иностранные дипломаты побывали в Краматорске.

Военные атташе стран-партнеров выразили обеспокоенность относительно ситуации в восточных областях Украины, и заверили украинскую сторону во всесторонней поддержке.