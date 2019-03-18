Боевики 10 раз обстреляли позиции ООС: один военный погиб, двое ранены

Силы ООС за сутки уничтожили троих и ранили четверых оккупантов.

Боевики в воскресенье, 17 марта, 10 раз нарушили режим прекращения огня в районе ООС, в том числе семь раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

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Кроме того, российско-оккупационные войска обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также трижды применили противотанковые ракетные комплексы.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял наши опорные пункты: из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Водяное; из минометов калибра 120 мм вблизи города Марьинка.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты восемь раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил: дважды из минометов 82-го калибра и дважды из противотанковых ракетных комплексов в районе населенного пункта Крымское; из противотанковых ракетных комплексов – вблизи поселка городского типа Новотошковское; из минометов калибра 82 мм – в районе населенного пункта Золотое-4; из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов – возле поселка Новолуганское; из гранатометов различных систем – вблизи населенного пункта Луганское.

Вследствие обстрелов один наш защитник погиб, двое получили ранения. В свою очередь силы ООС уничтожили троих и ранили четверых оккупантов.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, 16 марта российские оккупационные войска на Востоке Украины два раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.