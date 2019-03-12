СБУ разоблачила в Луганске агентурную сеть российской разведки

Задержаны четыре агента-информатора Главного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ, действовавших в составе группировки с кодовым названием «Сапфир».

Контрразведка СБУ разоблачила созданное Генштабом РФ информационное подразделение с кодовым названием «Сапфир», которое собирало информацию о высшем руководстве Украины, Вооруженных сил, готовило и распространяло антиукраинские материалы и собирало разведывательную информацию о силах и средствах, задействованных в Операции Объединенных сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель военной контрразведки СБУ Сергей Левченко сообщил на брифинге в Киеве.

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По его словам, военной контрразведкой Службы безопасности разоблачена и задокументирована деятельность созданного главным управлением генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации в городе Луганск специального информационного подразделения с кодовым названием «Сапфир».

«Мы зафиксировали существенный рост активности этой группы накануне выборов президента Украины», - отметил Левченко.

Он отметил, что основными задачами, которые ставили российские кураторы указанной группе, были, в частности: сбор и анализ информации о высшем руководстве Украины, Вооруженных сил и других воинских формирований; подготовка и распространение антиукраинских материалов; сбор разведывательной информации о силах и средствах, задействованных в Операции Объединенных сил.

«Военной контрразведкой СБУ идентифицирован «куратор» указанного информационного подразделения из числа кадровых сотрудников главного управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации подполковник Сазонов Александр Алексеевич (оперативный псевдоним - «Павел Бодров»), 1985 года рождения, занимает должность руководителя оперативной группы в составе разведывательного центра российской военной разведки в городе Луганске», - добавил контрразведчик.

СБУ установила, что подразделение «Сапфир», в состав которого входит 15 идентифицированных членов незаконного вооруженного формирования так называемой «народной милиции «ЛНР», находящихся на временно оккупированных территориях, возглавляет завербованная военной разведкой России гражданка Украины - Василина Екатерина Геннадьевна, 1988 года рождения, которая проживает в Луганске.

«С целью координации работы группы «Сапфир» с так называемыми «органами власти и управления «ЛНР» и содействия ее работе, представители российской военной разведки использовали завербованного ими так называемого «советника правительства ЛНР», гражданина Украины Тимохина Андрея Владимировича (прозвище «Князь»), 1963 года рождения, проживающего в городе Луганск», - добавил Левченко.

По его словам, с целью подстрекательства действующих и бывших украинских военнослужащих к проведению протестных акций группой «Сапфир» по заданию российского куратора готовились и размещались неправдивые данные относительно украинских военных.

«Кроме того, одной из основных задач группы было разжигание межконфессиональной вражды. В частности, ими систематически распространялись материалы с целью формирования общественного мнения о невозможности предоставления Украине томоса об автокефалии», - добавил Левченко.

Он отметил, что поставленные российской разведкой задачи группа «Сапфир» выполняла с помощью специально зарегистрированных страниц в социальных сетях проукраинского и сепаратистского толка - всего более 50 страниц и 130 групп в соцсетях. Для распространения фейковых сообщений злоумышленники использовали специально разработанные сайты, задействовали мессенджеры IP-телефонии и электронные почтовые ящики.

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Всего за время своего существования группа «Сапфир» сфабриковала и обнародовала в соцсетях около 12000 фейковых информационных материалов антиукраинского характера.

В настоящее время Службой безопасности Украины принимаются меры по блокированию деятельности группы «Сапфир».

По результатам всестороннего документирования противоправной деятельности представителей военной разведки РФ и их агентурной сети 18 февраля 2019 года военной контрразведкой совместно с Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях осуществлено задержание агентов-информаторов главного управления генштаба вооруженных сил Российской Федерации.

«На сегодняшний день 4 человека, которые работали непосредственно в составе агентурной сети, задержаны. Судом избрана им меры пресечения в виде содержания под стражей», - добавил Левченко.

Также Левченко отметил, что в ходе проведения обысков было изъято более 20 устройств для связи, используемых при проведении шпионской деятельности, средства фото- и видеофиксации размещенная на них информацией о военной технике, инженерных защитных сооружениях ВСУ, другие сведения военного характера, а также около 20 СИМ-карт украинских и российских операторов мобильной связи и флэш-накопители. Кроме того, изъята символика Российской Федерации и так называемых «народных республик».