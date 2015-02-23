В блиндаж украинских военных залетел снаряд "Града" (видео)
03:28, 23 февраля 2015Война
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Военный снял видео, на котором показаны последствия того, как в один из блиндажей залетел снаряд "Града".
REUTERS
Рассказывает, что снаряд залетел под кровать военным, сообщает канал 24.
Боевики безостановочно обстреливают позиции украинских войск.
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