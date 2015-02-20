В сторону Новоазовска движется колонна из 20 российских танков и 10 артустановок – "Азов"
На территорию Украины в очередной раз зашла колонна российской военной техники, она движется в направлении Новоазовска.
Об этом сообщается на официальной странице полка специального назначения «Азов» в Facebook.
«В направлении Новоазовска движется более 20 танков и 10 самоходных артустановок». – говорится в сообщении.
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В сообщении также напоминается, что ранее в район населенного пункта Безымянное (район Новоазовска) с территории РФ прибыла смешанная группа боевиков и российских наемников численностью до усиленной роты (130 человек, 4 танка, 6 грузовиков, 6 орудий Д-30 и минометная батарея).
Напомним, ранее сообщалось, что наблюдатели миссии ОБСЕ в Украине фиксируют передвижение необозначенных военных конвоев во многих зонах конфликта.