На Донбассе ранен один украинский военный - штаб

Сегодня оккупанты трижды обстреляли позиции украинских войск, дважды применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил ранен один украинский военнослужащий.

Как сообщается в сводке ООС в социальной сети Facebook, сегодня оккупанты трижды обстреляли позиции украинских войск, дважды применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Читайте такжеНаблюдатели ОБСЕ заметили у боевиков на Донбассе 22 "Града"

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" боевики открывали огонь в районе населенного пункта Пески из минометов калибра 82 мм. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" террористы дважды обстреляли позиции украинских бойцов - из минометов 120-го калибра неподалёку от поселка Новолуганское; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе населенного пункта Шумы.

"Подразделения, которые были обстреляны, дали противнику адекватный ответ. В частности, над одной из наших позиций военнослужащие Объединенных сил из стрелкового оружия сбили вражеский беспилотный летательный аппарат, осуществлявший корректировку огня артиллерии", - говорится в сводке.

Ранее УНИАН сообщал, что военнослужащие подразделения Объединенных сил сбили беспилотный летательный аппарат типа "Элерон" российских оккупационных войск.