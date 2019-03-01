Порошенко отправляется в район проведения ООС на Донбассе

Президент проведет встречи с военными на передовой и в прифронтовой зоне.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сегодня отбывает в район проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе IV Всеукраинского форума семьи в Киеве.

Читайте такжеГлаварь "ЛНВ" смертельно болен, в Кремле ищут ему замену - блогер

«Когда стране приходится трудно - идут с оружием в руках защищать государство и защищать свою землю. О чём думает солдат, когда он, рискуя собственной жизнью, защищает государство? Безусловно, о своей стране и своем народе, но он защищает свой дом, свих родных, семью», - отметил он.

«Сейчас я отбываю с региональной поездкой для встреч на «передке», на фронте, в прифронтовой зоне», - добавил глава государства.

Как сообщал штаб ООС, 28 февраля украинские военные уничтожили вражескую САУ и противотанковый ракетный комплекс на Донбассе.