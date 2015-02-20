Боевики снова обстреляли Троицкое, Попасную и Крымское Луганской области

Как сказано в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, несмотря относительное боевое затишье полного прекращения огня на контролируемой Украиной территории области за вчерашний день и прошедшую ночь не произошло.

Согласно сообщению, из минометов обстреляли Попасную. Огонь велся по окрестностям, где расположены опорные пункты Вооруженных сил Украины, разрушений и пострадавших нет.

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В течение дня не прекращались перестрелки вблизи Троицкого (Попаснянский район неподалеку от Дебальцево Донецкой области), кроме того, продолжались боевые действия в окрестностях Крымского (Новоайдарский район рядом с бывшим 31-м блокпостом на автодороге "Бахмутка"). Разрушений инфраструктуры и жилья нет, никто из мирных жителей не пострадал.

По данным Москаля, в области продолжаются восстановительные работы. В Попасной восстановлено 95% газо - и электроснабжения, однако без воды пока остается микрорайон, где проживает около 40% населения. Воду сюда по графику подвозят на автомобилях службы по чрезвычайным ситуациям.

В Станице Луганской (где электроэнергии, а соответственно, центральных водо - и теплоснабжения не было больше месяца) начали подавать свет на некоторых улицах. В Трехизбенке без электроэнергии остаются несколько улиц, остальные поселки со светом. В Счастье остается без тепла один многоэтажный дом.

Вместе с тем ряд населенных пунктов остается без газа: Нижнее, Светличное, Тошкивка, Крымское, Трехизбенка.

Ранее УНИАН сообщал, что, по информации председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, Чернухино отошло под контроль боевиков.