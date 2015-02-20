Чернухино отошло под контроль боевиков - Москаль

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

Площадь Чернухино составляет 753 га, в мирное время здесь проживало свыше 6 тысяч человек.

В последние несколько недель с этим населенным пунктом, который оказался в театре боевых действий вокруг Дебальцево, была утрачена связь, здесь происходили уличные бои. Неоднократные попытки эвакуировать оттуда людей, которые прятались по подвалам, были безрезультатными.

Читайте такжеЧернухино и Троицкое остаются заблокированными«Начиная с октября прошлого года, мы многократно восстанавливали перебитые обстрелами системы жизнеобеспечения в Чернухино, погасили задолженность по пенсиям, возили гуманитарную помощь, - заявил Москаль. - В январе с военным сопровождением еще доставили пенсии и закрыли все социальные выплаты и зарплаты. В феврале сделать это уже было невозможно. Как только на окраинах начались бои, председатель поселка сбежал, бросив людей на произвол судьбы. Он оказался обычным предателем, который вернулся в Чернухино только сейчас вместе с оккупантами».