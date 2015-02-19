С 15 февраля боевики 253 раза обстреляли позиции сил АТО - штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

По его словам, также подсчитано, что с указанной даты до момента выхода украинской группировки из Дебальцево на каждого бойца со стороны боевиков было отстреляно в среднем 580 кг боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов, мин и ракет систем залпового огня.

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Как сообщал УНИАН, в Минске 12 февраля состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в поддержку этих мер.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины, отвод всех тяжелых вооружений с украинской территории. Также предусмотрен обмен и освобождение всех заложников.

Согласно договоренностям, Порошенко объявил режим прекращения в зоне АТО огня с 15 февраля.

Однако российско-террористические войска усилили интенсивность обстрелов и наступление, в связи с чем 18 февраля украинские силовики вынуждены были оставить позиции в районе Дебальцево и в самом городе.