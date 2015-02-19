Боевики полностью взяли под контроль Дебальцево и создают "военную комендатуру" - Тымчук

Российско-террористические войска полностью взяли под контроль населенный пункт и узловую ж\д станцию Дебальцево, в настоящее время создавая некую «военную комендатуру» в городе.

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В направлении Артёмовска (Светлодарск – Луганское) авангардные подразделения противника пытаются продвигаться по направлению н.п.Луганское", - говорится в сообщении.

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Украинские подразделения, обеспечивающие выход дебальцевской группировки украинских войск, ведут сдерживающие бои. Также противник приступил к эвакуации подбитой и поврежденной боевой техники с полей боёв в районе Дебальцево (техника эвакуируется в Горловку и Енакиево).

Тымчук пишет, что тактическая группа российско-террористических войск из состава «Горловского гарнизона», усиленная ротной тактической группой (укомплектована местными жителями, среди которых большое количество молодых людей 16-17 лет и пожилых граждан, крайне неудовлетворительно экипированных и вооруженных), начали продвижение к дороге Артёмовск – Дебальцево севернее Логвиново. Всего в наступлении участвует порядка 240 боевиков, разбитых на 4 группы с приданной бронетехникой (всего до 10 танков и 6 ББМ). Периодически по данным группам наносит удары украинская артиллерия.