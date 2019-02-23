Эксперт сказал, включит ли Россия в свой состав "Л/ДНР"

РФ не нужен разрушенный Донбасс, полагает эксперт.

Эксперт Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара считает, что Российской Федерации с прагматической точки зрения не нужно включать захваченную часть Донбасса — самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" — в свой состав.

РФ гораздо выгоднее вернуть Украине опустошенные территории на своих условиях или заморозить конфликт, рассказал аналитик на чате в Главреде.

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По его словам, в Москве утверждают о "возвращении" Крыма в Россию благодаря "референдуму", а "на Украине" происходит "гражданская война", и это свидетельствует о том, что разрушенный Донбасс не нужен стране, тем более, из-за его включения в свой состав она может получить новые санкции.

"Де-факто Россия руководит этими территориями и должна организовывать "экономическую" и "политическую" жизнь. Именно поэтому там и происходят "выборы" и другие мероприятия, включая перепись населения", — отметил собеседник.

Хара полагает, что жителям Донбасса выдавали российские паспорта для того, чтобы решить проблемы перемещения и пребывания граждан Украины на территории РФ, а также создания основания для вмешательства во внутренние дела нашей страны насчет возвращения захваченных территорий под свой контроль.

Напомним, на Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на восток нашей страны вторглись войска РФ. Власти России поддерживают террористов, но не признают, что пошли на агрессию в отношении Украины.