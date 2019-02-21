Эксперт оценил готовность армии Украины к открытому нападению РФ

По словам эксперта, у Украины на сегодня нет модели Вооруженных сил, в составе которых должен быть флот.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил, насколько вероятно в ближайшей перспективе открытое военное нападение России на Украину и насколько готова украинская армия к подобному сценарию.

Жданов напомнил, что с середины 2015 года состояние группировки вооруженных сил РФ около границ Украины практически не изменилось – ее численность колеблется от 80 до 85 тысяч человек. По его словам, за пять лет существования этой группировки Россия смогла сформировать одну 150-ю мотострелковую дивизию и оперативный штаб 20-й полевой армии, пишет "Главред".

"Дальнейших накоплений Россией оперативных и стратегических запасов для проведения масштабной наступательной операции на сегодня не фиксируется. Есть проблемы с укомплектованностью личным составом частей и подразделений ВС РФ, что дает основания сделать вывод о неготовности РФ к решительным военным действиям против Украины", – пояснил эксперт.

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Он подчеркнул, что в случае провокаций ВС РФ наступательного характера на наших границах или на линии разграничения последует полный пакет санкций ООН в отношении страны, развязавшей войну на европейском континенте.

"Военное положение вводилось в Украине с целью переноса выборов. И только стечение обстоятельств и влияние западных партнеров не дали возможность осуществить эту цель", – добавил Жданов.

Что касается модернизации ВСУ, то бюджет Вооруженных сил Украины – это "бюджет проедания", заявил полковник запаса: "Это – минимальная сумма, которая необходима для содержания армии. Вопрос модернизации должен рассматриваться в рамках отдельной государственной программы. Но для этого надо создать модель Вооруженных сил Украины, которую мы хотим иметь".

По его словам, у Украины на сегодня нет модели Вооруженных сил, в составе которых должен быть флот.

"У нас также нет понимания того, какой флот, в каком составе и с каким вооружением мы хотим создать. Когда будет модель ВСУ, тогда и будем обсуждать возможности военно-морского строительства Украины", – отметил Жданов.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявлял, что война на востоке Украины закончится тогда, когда наша страна ее официально признает.