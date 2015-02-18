Боевики ночью дважды штурмовали позиции украинских военных под Мариуполем

Боевики дважды штурмовали позиции сил АТО неподалёку от Мариуполя и обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Анатолий Стельмах на брифинге в Киеве.

Читайте такжеПограничники зафиксировали вторжение со стороны России вертолета без опознавательных знаков

«На Донецком направлении наблюдалась активизация незаконных вооруженных формирований. За сутки из «Градов», артиллерии и минометов обстреляны пять населенных пунктов. Не меняя тактику, преступники вели огонь по Водяному, Песках, Авдеевке», - сказал он.

Также, по словам Стельмаха, поселок Новотошковка в Луганской области террористы обстреляли из артиллерии и «Градов».

«На Мариупольском направлении близ поселка Широкино позиции наших войск штурмовали несколько раз», - подчеркнул пресс-офицер АТО.