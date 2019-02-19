РФ пытается установить полный военный контроль над акваторией Азовского и Черного морей – Генштаб

По словам генерал-лейтенанта ВСУ, в условиях гибридной войны, которую развязала РФ, выстоять благодаря лишь военной силе будет крайне сложно.

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Бессараб заявил, что Россия пытается установить полный военный контроль над акваторией Азовского и Черного морей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время специального заседания Верховной Рады в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

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«На морском направлении Россия пытается в нарушение международного права установить полный военный контроль над акваторией Азовского и Черного морей», - заявил он.

По словам Бессараба, «в условиях войны гибридного типа, которую развязала РФ, выстоять благодаря лишь военной силе, без консолидации нации вокруг идеи победы над врагом, будет крайне сложно».

Он отметил, что защита суверенитета и территориальной целостности Украины возлагается на ВСУ. «Они сделают все возможное и даже больше, чтобы будущее Украины было безопасным и независимым», - подчеркнул Бессараб.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

Лефортовский райсуд Москвы продлил аресты захваченным украинским военным до конца апреля.