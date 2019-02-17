СЦКК: оккупанты на Донбассе сознательно обстреляли из гранатомета авто наблюдателей

В результате обстрела никто не пострадал.

Оккупанты обстреляли из противотанкового гранатомета автомобиль наблюдательной группы украинской стороны СЦКК.

Об этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает в Facebook.

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«Сегодня, 17 февраля, во время перемещения наблюдательного группы «Светлодарск» украинской стороны СЦКК для выполнения задачи по назначению в районе проведения операции Объединенных сил, приближенном к линии соприкосновения в районе поселка Травневое, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников во время движения осуществлен обстрел автомобиля СЦКК из станкового противотанкового гранатомета. Коварный обстрел велся в направлении Доломитное-Травневое», - сказано в сообщении.

Выпущенная боевиками граната попала в землю примерно в метре слева от автомобиля, на котором находится логотип СЦКК.

«Коварные и провокационные действия российских наемников свидетельствуют о том, что это было сделано умышленно. Чудом удалось избежать повреждения автомобиля и ранения людей, которые находились в середине», - сообщает украинская сторона СЦКК.

Представители Украины в Совместном центре считают, что «подобными агрессивными вооруженными нападениями оккупанты пытаются запугать военнослужащих УС СЦКК и заставить их свернуть свою работу по мониторингу и фиксации их коварной деятельности на Донбассе».