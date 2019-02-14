Генштаб работает над увеличением активного ядра ВСУ - Турчинов

По словам Турчинова, ВСУ должны были бы быть небольшой профессиональной армией, но «идет война и она вносит свои коррективы».

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ставит задачу по увеличению активного ядра армии.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов во время круглого стола под названием «Проблемные вопросы реформирования ОПК. Повышение уровня прозрачности закупок по государственному оборонному заказу» в Киеве.

«Мы государство, которое имеет реальный фронт, и мы вынуждены войска держать не на полигонах и учебных базах, а на фронте. Более того, Генштаб постоянно ставит задачи по увеличению активного ядра нашей армии», - заявил он.

При этом Турчинов подчеркнул, что «вопрос безопасности для нас более важен, чем вопрос простой оптимизации ВСУ».

По его словам, ВСУ должны были быть небольшой профессиональной армией, которая имеет мощную технику и оружие, но «идет война, и она вносит свои коррективы».

Ранее в Генштабе ВСУ заверили, что украинская армия отходит от "советской" подготовки и переходит на стандарты НАТО.