Возле Мариуполя замечен вражеский военный самолет - «Азов»

В районе поселка Широкино под Мариуполем замечен вражеский военный самолет.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook полк специального назначения «Азов».

«В районе поселка Широкино замечен вражеский самолет, который осуществил несколько заходов вдоль береговой линии», - говорится в сообщении.

Читайте такжеСилы АТО за сутки уничтожили почти 100 боевиков, еще 180 ранены«В связи с этим вопрос к нашему военному командованию: почему, имея средства ПВО, до сих пор не нанесен удар по вражеской авиации? Самолеты террористической организации ДНР должны быть немедленно ликвидированы. Если же командование опасается, что это самолеты РФ, так хотим напомнить, что самолетам этой страны ничего делать на территории Украинского государства», - подчеркивают в полку «Азов».